На матче "Динамо" - "Шахтер" будут повышены меры безопасности на НСК "Олимпийскьий"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51902 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105052 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161722 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118976 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118056 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113384 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104844 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107225 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103709 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155106 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На матче "Динамо" - "Шахтер" будут повышены меры безопасности на НСК "Олимпийскьий"

На матче "Динамо" - "Шахтер" будут повышены меры безопасности на НСК "Олимпийскьий"

Киев  •  УНН

 • 10789 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. На матче 26-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" на НСК "Олимпийскьий" будут введены дополнительные меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе НСК.

"21 апреля 2017 главная спортивная арена страны - НСК" Олимпийский ", будет принимать поединок 26-го тура Лиги Пари-Матч сезона 2016/17" Динамо "(Киев) - ФК" Шахтер "(Донецк), который начнется в 20:00 .

В связи с повышенными мерами безопасности вход болельщиков на территорию стадиона с рюкзаками и крупногабаритными сумками будет ограничено (рюкзаки и крупногабаритные сумки можно оставить в камерах хранения)", - говорится в сообщении.

Напомним, украинское "классико" между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" состоится 21 апреля .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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