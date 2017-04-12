На матче "Динамо" - "Шахтер" будут повышены меры безопасности на НСК "Олимпийскьий"

"21 апреля 2017 главная спортивная арена страны - НСК" Олимпийский ", будет принимать поединок 26-го тура Лиги Пари-Матч сезона 2016/17" Динамо "(Киев) - ФК" Шахтер "(Донецк), который начнется в 20:00 .

В связи с повышенными мерами безопасности вход болельщиков на территорию стадиона с рюкзаками и крупногабаритными сумками будет ограничено (рюкзаки и крупногабаритные сумки можно оставить в камерах хранения)", - говорится в сообщении.

Напомним, украинское "классико" между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" состоится 21 апреля .