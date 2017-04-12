На матчі "Динамо" - "Шахтар" будуть підвищені заходи безпеки на НСК "Олімпійскьий"

"21 квітня 2017 року головна спортивна арена країни — НСК “Олімпійський”, прийматиме поєдинок 26-го туру Ліги Парі-Матч сезону 2016/17 “Динамо” (Київ) — ФК “Шахтар” (Донецьк), який розпочнеться о 20:00.

У зв’язку з підвищеними заходами безпеки вхід вболівальників на територію стадіону з рюкзаками та великогабаритними сумками буде обмежено (рюкзаки та великогабаритні сумки можна залишити у камерах схову)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українське "класико" між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" відбудеться 21 квітня.