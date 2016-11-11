На Марше независимости в Варшаве сожгли украинский флаг
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Во время Марша независимости в Варшаве сожгли флаг Украины, передает УНН со ссылкой на gazeta.pl.
"Псевдоболельщики на моих глазах сожгли флаг Украины. Замаскированные болельщики одного из варшавских футбольных клубов допили пиво, бросили флаг Украины на землю, начали его топтать, а затем сожгли на моих глазах", - сообщил репортер.
Также, по его словам, позже националисты сожгли логотип Фейсбука. В частности, они кричали: "Польша против корпораций".
Как сообщал УНН, около тысячи человек собрались на антифашистский марш в Варшаве.