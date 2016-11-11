На Марші незалежності у Варшаві спалили український прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Під час Маршу незалежності у Варшаві спалили прапор України, передає УНН з посиланням на gazeta.pl.
“Псевдоуболівальники на моїх очах спалили прапор України. Замасковані вболівальники одного з варшавських футбольних клубів допили пиво, кинули прапор України на землю, почали його топтати, а потім спалили на моїх очах”, — повідомив репортер.
Також, за його словами, пізніше націоналісти спалили логотип Фейсбука. Зокрема, вони кричали: “Польща проти корпорацій”.
Як передавав УНН, близько тисячі людей зібралися на антифашистський марш у Варшаві.