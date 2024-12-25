Во Львовской области без последствий ракетной атаки рф - ОВА
Киев • УНН
Глава Львовской ОВА сообщил об отсутствии последствий ракетной атаки на область благодаря действиям военных. Ранее была угроза для Стрыя, но ее удалось избежать.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил об отсутствии последствий ракетной атаки рф во Львовской области, пишет УНН.
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"Благодаря нашим воинам на всех фронтах, эта ракетная атака по разным областям Украины закончилась для Львовщины без последствий. Держимся. Свет всегда побеждает тьму", - написал Козицкий в Telegram.
На фоне ракетной атаки рф ранее он сообщал о угрозе для Стрыя, а потом - что она миновала.
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