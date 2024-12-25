Во Львовской области без последствий ракетной атаки рф - ОВА

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил об отсутствии последствий ракетной атаки рф во Львовской области, пишет УНН.

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"Благодаря нашим воинам на всех фронтах, эта ракетная атака по разным областям Украины закончилась для Львовщины без последствий. Держимся. Свет всегда побеждает тьму", - написал Козицкий в Telegram.

На фоне ракетной атаки рф ранее он сообщал о угрозе для Стрыя, а потом - что она миновала.

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