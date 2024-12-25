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Во Львовской области без последствий ракетной атаки рф - ОВА

Во Львовской области без последствий ракетной атаки рф - ОВА

Киев  •  УНН

 • 9624 просмотра

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Глава Львовской ОВА сообщил об отсутствии последствий ракетной атаки на область благодаря действиям военных. Ранее была угроза для Стрыя, но ее удалось избежать.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил об отсутствии последствий ракетной атаки рф во Львовской области, пишет УНН.

Детали

"Благодаря нашим воинам на всех фронтах, эта ракетная атака по разным областям Украины закончилась для Львовщины без последствий. Держимся. Свет всегда побеждает тьму", - написал Козицкий в Telegram.

На фоне ракетной атаки рф ранее он сообщал о угрозе для Стрыя, а потом - что она миновала.

В Украине введены графики экстренных отключений электроэнергии25 дек. 2024, 04:46 • 17226 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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