Во Львовской области задержали четырех браконьеров за убийство оленя
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Неподалеку украинско-польской границы во Львовской области пограничники задержали четырех браконьеров за убийство оленя. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Вчера, 26 марта, неподалеку украинско-польской границы в Старосамборском районе Львовской области пограничники отделения "Нижанковичи" задержали четырех человек, которые незаконно охотились в пограничной полосе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время патрулирования местности пограничный наряд услышал выстрелы.
Впоследствии за 100 метров до государственной границы военнослужащие Мостиского отряда задержали четырех мужчин без документов. Рядом с браконьерами лежала туша убитого оленя и тепловизор.
Напомним, в Одесской области браконьеры поймали 150-килограммовую белугу, которая шла на нерест. Защищая улов с десятками килограммов черной икры, задержанный бросился с ножом на пограничника.