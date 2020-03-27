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На Львівщині затримали чотирьох браконьєрів за вбивство оленя

На Львівщині затримали чотирьох браконьєрів за вбивство оленя

Київ • УНН

 • 22895 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Неподалік україно-польського кордону на Львівщині прикордонники затримали чотирьох браконьєрів за вбивство оленя. Про це повідомляє УНН із посилання на пресцентр Держприкордонслужби.

"Учора, 26 березня, неподалік українсько-польського кордону в Старосамбірському районі Львівської області прикордонники відділення "Нижанковичі" затримали чотирьох осіб, які незаконно полювали в прикордонній смузі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час патрулювання місцевості прикордонний наряд почув постріли.

Згодом за 100 метрів до державного кордону військовослужбовці Мостиського загону затримали чотирьох чоловіків без документів. Поряд з браконьєрами лежала туша вбитого оленя та тепловізор.

Нагадаємо, на Одещині браконьєри спіймали 150-кілограмову білугу, яка йшла на нерест. Захищаючи улов з десятками кілограмів чорної ікри, затриманий кинувся з ножем на прикордонника.

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