Во Львовской области зарегистрировали еще 13 новых подозрений на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Во Львовской области появилось еще 13 новых пациентов с подозрением на коронавирус, в целом по области с подозрением на коронавирус есть 74 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"В период 09:00 часов по 17:00 часов, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 13 человек. Пациенты из города Львова, Рава-Руськой, Моршина, Стрыя и Пустомытовского района", - говорится в сообщении.
Сообщается, что всего во Львовской области за все время с подозрением на COVID-19 обратилось 258 человек.
"По результатам тестов у 6 человек - грипп. За все время в сумме у 171 пациента Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус. По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 74 человека", - отмечается в сообщении.
Напомним, во Львовской области инфицированные родственники первой пациентки, которая выздоровела от COVID-19, также идут на поправку.