На Львівщині зареєстрували ще 13 нових підозр на коронавірус

КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Львівщині з'явилося ще 13 нових пацієнтів з підозрою на коронавірус, загалом в області з підозрою на коронавірус є 74 людини. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.