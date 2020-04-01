На Львівщині зареєстрували ще 13 нових підозр на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Львівщині з'явилося ще 13 нових пацієнтів з підозрою на коронавірус, загалом в області з підозрою на коронавірус є 74 людини. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"У період 09:00 години по 17:00 годину, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 13 осіб. Пацієнти з міста Львова, Рава-Руської, Моршина, Стрия та Пустомитівського району", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 258 людей.
"За результатами тестів у 6 осіб - грип. За увесь час в сумі у 171 пацієнта Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус. Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 74 особи", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині інфіковані родичі першої пацієнтки, яка видужала від COVID-19, також йдуть на поправку.