Во Львовской области обнаружили шесть фактов на законной вырубки елок
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Во Львовской области во время отработки полицейские совместно с сотрудниками лесничеств обнаружили шесть фактов незаконной вырубки елок. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
"В предновогодний период правоохранители вместе с лесниками и экологами традиционно проводят мероприятия, целью которых является недопущение несанкционированной вырубки хвойных деревьев и их реализации", - говорится в сообщении.
Во время отработки полицейские совместно с сотрудниками лесничеств обнаружили шесть фактов незаконной вырубки елок. По этим фактам составлены админпротоколы по ст. 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностных лиц - от 7 до 12 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Составлен админпротокол по ст.152 КУоАП (нарушение правил торговли на рынках) санкцией этой статьи предусмотрено наложение штрафа на граждан от 12 до 18 необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Также полицейские составили 11 админпротоколов по ст.159 КУоАП - нарушение правил торговли на рынках - это наложение штрафа на граждан от 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностных лиц - от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан. И 58 админпротоколов по ст. 160 КУоАП - торговля с рук в неустановленных местах - влечет наложение штрафа от шести до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли.
Кроме того за торговлю с рук в неустановленных местах (ст. 160 КУоАП) привлечено к ответственности 58 граждан.
Напомним, в Киеве полицейские провели рейды по обнаружению незаконной продажи пиротехники и елок, по результатам которых был составлен 71 протокол о нарушении законодательства.