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На Львівщині виявили шість фактів назаконної вирубки ялинок

На Львівщині виявили шість фактів назаконної вирубки ялинок

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Львівській області під час відпрацювання поліцейські спільно з працівниками лісництв виявили шість фактів незаконної вирубки ялинок. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

"У передноворічний період правоохоронці разом із лісниками та екологами традиційно проводять заходи, метою яких є недопущення несанкціонованої вирубки хвойних дерев та їх реалізації", - йдеться в повідомленні.

Під час відпрацювання поліцейські спільно з працівниками лісництв виявили шість фактів незаконної вирубки ялинок. За цими фактами складені адмінпротоколи за ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконна порубка, пошкодження і знищення лісових культур та молодняка). Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян у розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — від 7 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Складено адмінпротокол за ст.152 КУпАП (порушення правил торгівлі на ринках) санкцією цієї статті передбачено накладення штрафу на громадян від 12 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також поліцейські склали 11 адмінпротоколів за ст.159 КУпАП — порушення правил торгівлі на ринках — це накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб – від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. І 58 адмінпротоколів за ст. 160 КУпАП -торгівля з рук у невстановлених місцях - тягне за собою накладення штрафу від шести до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.

Окрім того за торгівлю з рук у невстановлених місцях (ст. 160 КУпАП) притягнуто до відповідальності 58 громадян .

Нагадаємо, у Києві поліцейські провели рейди з виявлення незаконного продажу піротехніки та ялинок, за результатами яких було складено 71 протокол про порушення законодавства.

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