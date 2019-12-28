У Києві викрили понад 70 незаконних продавців ялинок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Києві поліцейські провели рейди з виявлення незаконного продажу піротехніки та ялинок, за результатами яких було складено 71 протокол про порушення законодавства. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в столиці.
"Працівники поліції спільно з працівниками відділу контролю за благоустроєм Київської міської державної адміністрації проводять превентивні заходи з метою недопущення незаконного продажу ялинок без маркування. Поліцейські склали 71 протокол щодо продажу ялинок у невстановлених місцях", - йдеться в повідомленні.
Відносно порушників складено протоколи за ст. 160 (Торгівля з рук у невстановлених місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.
У поліції додали, що кожне хвойне дерево підлягає маркуванню пластиковими бирками зі штрих-кодами.
Нагадаємо, внаслідок короткого замкнення у гірлянді загорілася ялинка в квартирі у житловому будинку в Києві.