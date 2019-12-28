У Києві викрили понад 70 незаконних продавців ялинок

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Києві поліцейські провели рейди з виявлення незаконного продажу піротехніки та ялинок, за результатами яких було складено 71 протокол про порушення законодавства. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в столиці.