В Киеве разоблачили более 70 незаконных продавцов елок

"Сотрудники полиции совместно с сотрудниками отдела контроля за благоустройством Киевской городской государственной администрации проводят превентивные мероприятия с целью недопущения незаконной продажи елок без маркировки. Полицейские составили 71 протокол о продаже елок в неустановленных местах", - говорится в сообщении.

В отношении нарушителей составлены протоколы по ст. 160 (Торговля с рук в неустановленных местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от одного до семи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли или без таковой.

В полиции добавили, что каждое хвойное дерево подлежит маркировке пластиковыми бирками со штрих-кодами.

Напомним, в результате короткого замыкания в гирлянде загорелась елка в квартире в жилом доме в Киеве.