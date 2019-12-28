В Киеве разоблачили более 70 незаконных продавцов елок
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киеве полицейские провели рейды по обнаружению незаконной продажи пиротехники и елок, по результатам которых был составлен 71 протокол о нарушении законодательства. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в столице.
"Сотрудники полиции совместно с сотрудниками отдела контроля за благоустройством Киевской городской государственной администрации проводят превентивные мероприятия с целью недопущения незаконной продажи елок без маркировки. Полицейские составили 71 протокол о продаже елок в неустановленных местах", - говорится в сообщении.
В отношении нарушителей составлены протоколы по ст. 160 (Торговля с рук в неустановленных местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от одного до семи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли или без таковой.
В полиции добавили, что каждое хвойное дерево подлежит маркировке пластиковыми бирками со штрих-кодами.
Напомним, в результате короткого замыкания в гирлянде загорелась елка в квартире в жилом доме в Киеве.