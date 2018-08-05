Во Львовской области двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 5 августа, около 13.00 на автодороге Киев-Чоп в селе Горное Стрыйского района", - говорится в сообщении.



Предварительно установлено, что столкнулись автомобили Skoda Fabia, которым управлял 45-летний львовянин и Volkswagen Passat, за рулем которого находился житель Дрогобыча. В результате ДТП травмированы пять человек, из них двое детей возрастом пять и десять лет.



Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лица всех участников ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства. Врачи уточняют диагнозы травмированных.



Напомним, в Днепре водитель автомобиля Lexus на смерть сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в не отведенном для этого месте.



