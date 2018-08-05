На Львівщині двоє дітей і троє дорослих постраждали у ДТП

"Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 5 серпня, близько 13.00 на автодорозі Київ-Чоп у селі Гірне Стрийського району", - йдеться у повідомленні.



Попередньо встановлено, що зіткнулись автомобілі Skoda Fabia, яким керував 45-річний львів'янин та Volkswagen Passat, за кермом якого перебував мешканець Дрогобича. Внаслідок ДТП травмовані п'ятеро осіб, з них двоє дітей віком п'ять та десять років.



Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та особи всіх учасників ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Лікарі уточнюють діагнози травмованим.



Нагадаємо, у Дніпрі водій автомобіля Lexus на смерть збив двох пішоходів, які переходили дорогу у не відведеному для цього місці.



