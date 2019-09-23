Во Львовской области мужчина умер, собирая грибы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Во Львовской области во время сбора грибов умер пожилой мужчина. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 22 сентября, в 13:35, к спасателям поступило сообщение от сотрудников полиции, что в селе Смольная Дрогобычского района ушел в лес за грибами и не вернулся мужчина, 1955 года рождения.
В 17:00 местными жителями было найдено тело пропавшего без признаков насильственной смерти.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, на базе отдыха на Прикарпатье отравились грибами двое туристов.