На Львівщині чоловік помер, збираючи гриби
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У Львівській області під час збору грибів помер літній чоловік. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 22 вересня, о 13:35, до рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції, що в селі Смільна Дрогобицького району пішов в ліс по гриби та не повернувся чоловік, 1955 року народження.
О 17:00 місцевими жителями було знайдено тіло зниклого, без ознак насильницької смерті.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, на базі відпочинку на Прикарпатті отруїлися грибами двоє туристів.