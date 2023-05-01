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На Луганском направлении армия рф ожидает пополнения за счет осужденных - ОВА

На Луганском направлении армия рф ожидает пополнения за счет осужденных - ОВА

Киев • УНН

 • 191967 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Армия рф на Луганском направлении ожидает пополнения за счет осужденных, до 70 человек в день теряет противник среди принудительно мобилизованных жителей региона, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Противник и в дальнейшем пытается пополнять свои потери в живой силе за счет заключенных лиц. В частности, на Луганском направлении продолжается многонедельная подготовка на одном из полигонов до 200 человек из числа осужденных. Личному составу комендантской роты, которая будет обеспечивать охрану этого контингента, отдан приказ об открытии огня на поражение при любых попытках к бегству или неповиновении", - сообщил Лысогор.

Детали

Также, по его словам, в последнее время безвозвратные потери из принудительно мобилизованных в армию рф жителей Луганска и его окрестностей составляют около 70 человек в день. "Чтобы предотвратить возможные проявления недовольства среди населения, ритуальным службам рекомендовано корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до шести человек. Кроме того, оккупационные власти настаивают именно на кремации погибших в противовес захоронению", - отметил глава ОВА.

В то же время, как сообщил Лысогор, местным больницам все труднее справиться с растущим количеством раненых. "Для лечения и реабилитации российских военных в Луганск из московской области недавно прибыла группа медицинских работников, в частности, хирурги", - указал он.

Кроме того, глава ОВА сообщил, что "в последний день апреля россияне не вели наступательных действий ни на Лиманском, ни на Купянском направлениях". Впрочем, количество артиллерийских обстрелов с их стороны существенно не уменьшилось, добавил он.

"Около семи месяцев прошло с тех пор, как украинские военные освободили Невское, и все это время село находится почти под непрерывным огнем россиян. Также вчера враг обстрелял Новоселовское, Диброву и Белогоровку. В свою очередь, наши военные умело используют имеющуюся артиллерию, нанося разящие удары в ответ. Благодаря аэроразведке они регулярно имеют свежие координаты относительно расположения врага. Благодаря слаженным действиям достигаем очень высоких показателей меткости", - отметил Лысогор.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов по городам Краматорск, Константиновка и Павлоград. Кроме того, нанес 27 авиационных ударов и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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