На Луганському напрямку армія рф очікує поповнення за рахунок засуджених - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Армія рф на Луганському напрямку очікує поповнення за рахунок засуджених, до 70 осіб на день втрачає противник серед примусово мобілізованих жителів регіону, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Противник і надалі намагається поповняти свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб. Зокрема, на Луганському напрямку триває багатотижнева підготовка на одному із полігонів до 200 осіб із числа засуджених. Особовому складу комендантської роти, яка буде забезпечувати охорону цього контингенту, віддано наказ про відкриття вогню на ураження при будь-яких спробах до втечі чи непокорі", - повідомив Лисогор.
Деталі
Також, з його слів, останнім часом безповоротні втрати із примусово мобілізованих до армії рф жителів Луганська та його околиць становлять близько 70 осіб на день. "Щоб запобігти можливим проявам невдоволення серед населення, ритуальним службам рекомендовано коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до шести осіб. Крім того, окупаційна влада наполягає саме на кремації загиблих на противагу похованню", - зазначив голова ОВА.
Водночас, як повідомив Лисогор, місцевим лікарням все важче упоратися зі зростаючою кількістю поранених. "Для лікування та реабілітації російських військових до Луганська із московської області нещодавно прибула група медичних працівників, зокрема, хірурги", - вказав він.
Окрім того, голова ОВА повідомив, що "в останній день квітня росіяни не вели наступальних дій ані на Лиманському, ані на Куп’янському напрямках". Утім, кількість артилерійських обстрілів з їхнього боку суттєво не зменшилася, додав він.
"Близько семи місяців минуло відтоді, як українські військові звільнили Невське, і увесь цей час село перебуває майже під безперервним вогнем росіян. Також учора ворог обстріляв Новоселівське, Діброву та Білогорівку. У свою чергу, наші військові вправно використовують наявну артилерію, завдаючи разючі удари у відповідь. Завдяки аеророзвідці вони регулярно мають свіжі координати щодо розташування ворога. Завдяки злагодженим діям досягаємо дуже високих показників влучності", - зазначив Лисогор.
Доповнення
За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів по містах Краматорськ, Костянтинівка та Павлоград. Окрім того, завдав 27 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.