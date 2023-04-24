На Луганщине россияне используют одну из школ как медицинский пункт
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские оккупанты используют одну из школ как медицинский пункт для оказания медпомощи своим военнослужащим в Голубовке Луганской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Цитата
«Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов в собственных целях. В частности, в Голубовке, что на Луганщине, российские оккупанты используют одну из школ как медицинский пункт для оказания медпомощи своим военнослужащим», - говорится в сообщении.
Дополнение
На оккупированных территориях российские захватчики продолжают использовать гражданские больницы для нужд своих военных.