На Луганщині росіяни використовують одну із шкіл як медичний пункт
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російські окупанти використовують одну із шкіл як медичний пункт для надання меддопомоги своїм військовослужбовцям у Голубівці на Луганщині. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів у власних цілях. Зокрема, у Голубівці, що на Луганщині, російські окупанти використовують одну зі шкіл як медичний пункт для надання меддопомоги своїм військовослужбовцям», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
На окупованих територіях російські загарбники продовжують використовувати цивільні лікарні для потреб своїх військових.