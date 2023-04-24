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На Луганщині росіяни використовують одну із шкіл як медичний пункт

На Луганщині росіяни використовують одну із шкіл як медичний пункт

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російські окупанти використовують одну із шкіл як медичний пункт для надання меддопомоги своїм військовослужбовцям у Голубівці на Луганщині. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів у власних цілях. Зокрема, у Голубівці, що на Луганщині, російські окупанти використовують одну зі шкіл як медичний пункт для надання меддопомоги своїм військовослужбовцям», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

На окупованих територіях російські загарбники продовжують використовувати цивільні лікарні для потреб своїх військових.

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