На КПВВ в зоне ООС увеличился пассажиро-транспортный поток
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Утром в пятницу, 23 августа, на контрольных-пунктах въезда-выезда на Донбассе в очередях находились 230 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
"Сегодня утром у КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 10/20", - говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток несколько увеличился. В общем через КПВВ последовало 48,7 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.
23 августа все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Напомним, Международный комитет Красного Хресста отправил на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 14 грузовиков с гуманитарной помощью.