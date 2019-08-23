На КПВВ у зоні ООС збільшився пасажиро-транспортний потік
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Зранку в п'ятницю, 23 серпня, на контрольних-пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі у чергах перебували 230 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/50; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 20/40; "Гнутове" – 10/20", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники відзначають, що минулої доби пасажиро-транспортний потік дещо збільшився. Загалом через КПВВ прослідувало 48,7 тисячі осіб та 5,5 тисячі транспортних засобів.
23 серпня усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хресста відправив на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей 14 вантажівок із гуманітарною допомогою.