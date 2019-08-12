На границе с Польшей задержали нелегалов из Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. На украинско-польской границе задержали граждан Турции и Украины за попытку нелегального пересечения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Во Львовской области, на окраине населенного пункта Угнев, пограничники отдела "Павловичи", недалеко от госграницы остановили автомобиль Mercedes, в котором ехали пять граждан Турции и два - Украины.
Иностранцев, которые имели с собой документы, доставили в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности.
В отношении двух украинцев пока продолжаются проверочные мероприятия по факту возможной причастности к совершению уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Пограничниками установлено, что турки намеревались незаконно попасть в страны ЕС.
Напомним, в Украине ликвидировали транзитный канал нелегалов, организованный гражданином России.