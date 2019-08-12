На кордоні з Польщею затримали нелегалів із Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На українсько-польському кордоні затримали громадян Туреччини та України за спробу нелегального перетину. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
У Львівській області, на околиці населеного пункту Угнів, прикордонники відділу "Павловичі", неподалік від держрубежу зупинили автомобіль Mercedes, в якому їхали п’ять громадян Туреччини та два - України.
Іноземців, які мали із собою документи, доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та притягнення до відповідальності.
Стосовно двох українців наразі тривають перевірочні заходи за фактом можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Прикордонниками встановлено, що турки мали намір незаконно потрапити до країн ЄС.
Нагадаємо, в Україні ліквідували транзитний канал нелегалів, організований громадянином Росії.