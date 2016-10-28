На границе с Польшей в очередях застряли более 1,2 тыс. автомобилей - ГПСУ

В частности, 220 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 70- ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 120 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 110, в ПП "Краковец - Корчева" - 200, в ПП "Грушев - Будомеж" - 100, в ПП " Смильниця - Кросценко "- 100, в ПП "Рава-Русская - Гребенне "- 300 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.