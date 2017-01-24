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На границе с Польшей в очередях застряли 450 автомобилей - ГПСУ

На границе с Польшей в очередях застряли 450 автомобилей - ГПСУ

Киев • УНН

 • 7245 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. По состоянию на 8:00 вторника на границе Украины и Польши в шести пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 450 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

В частности, 50 машин стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 160 - в ПП "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 60 автомобилей, в ПП "Краковец - Корчева" - 20 (на дополнительной полосе авто нет), в ПП "Смильница - Кросценко" - 60, в ПП "Рава-Русская - Гребенне" - 100 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.

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