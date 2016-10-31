На границе с Польшей в очередях застряли 260 автомобилей - ГПСУ

В частности, 30 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 60 автомобилей, в ПП "Краковец - Корчева" - 70, в ПП "Рава-Русская - Гребенне" - 100 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.