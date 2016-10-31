На кордоні з Польщею у чергах застрягли 260 автомобілів - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Станом на 8:00 понеділка на кордоні України і Польщі у чотирьох пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стоять 260 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 30 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.
У Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 60 автівок, у ПП "Краковець - Корчова" - 70, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 100 автомобілів.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.