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В Киевской области задержали группу угонщиков элитных авто

В Киевской области задержали группу угонщиков элитных авто

Киев  •  УНН

 • 24494 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. На Киевщине задержали группу лиц, которые похитили 5 элитных авто, стоимостью более 6,5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

“Злоумышленники действовали в составе устойчивой преступной группы и „специализировались“ на похищении автомобилей Mazda, Toyota, Range Rover, Kia. Сейчас установлена их причастность к совершению пяти угонов автомобилей общей стоимостью более 6,5 млн гривен”, — говорится в сообщении.

По данным полиции, они построили в преступной группе четкую иерархию и распределили роли каждого участника. Используя современные технологии и действуя по четкому плану, злоумышленники открывали и приводили в действие двигатели элитных автомобилей, подделывали или заменяли идентификационные номера агрегатов, реализовывали автомобили-“двойники”. При этом каждым из этих действий занимались отдельные участники. В частности, один из исполнителей, конспирируясь под таксиста, проводил исключительно “разведку” и следил за потерпевшими.

Так, после похищения участники ОПГ требовали у владельцев авто деньги за их возврат. Если пострадавшие отказывались платить, злоумышленники сдавали авто на разборку.

Сейчас фигуранты обоснованно подозреваются в совершении пяти фактов незаконного завладения транспортными средствами категории “премиум-класса”.

В частности, в ноябре 2019 года подозреваемые похитили автомобиль Mazda CX5 с ориентировочной стоимостью в 568 тысяч гривен. А уже в декабре совершили сразу три угона, и еще один — в январе. Общая стоимость похищенных ими авто составляет более 6.5 млн гривен.

25 марта полицейские устроили засаду и задержали лидера преступной группы. Стоит отметить, что ранее мужчину уже неоднократно задерживали полицейские. Более того, на момент этого задержания он находился в розыске — ранее суд назначил ему меру пресечения с возможностью внесения залога, человек внес средства и продолжил совершать преступления.

В частности в 2015 году его задержали за угон автомобиля Lexus ориентировочной стоимостью в 1 млн 161 тыс. гривен. Тогда суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 98 тысяч гривен, которую подозреваемый оплатил. Ситуация повторялась в 2016 и 2017 годах. На этот раз суд также избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере миллиона гривен.

Сейчас в ходе проведения санкционированных обысков и следственных действий, в частности в помещениях, которые подозреваемые использовали для отстоя, уничтожения, подделки, замены номеров узлов и агрегатов похищенных авто, обнаружено и изъяты вещественные доказательства и оружие.

Решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам преступной группы.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове задержали жителей Харьковщины и Сумской области, которые в течение нескольких лет находились в розыске за угон транспортных средств на территории Харьковской области и Киева.

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