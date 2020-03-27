На Київщині затримали групу викрадачів елітних авто

“Зловмисники діяли у складі стійкої злочинної групи та „спеціалізувалися“ на викраденні автомобілів Mazda, Toyota, Range Rover, Kia. Наразі встановлена їхня причетність до скоєння п’яти викрадень автівок загальною вартістю у понад 6,5 мільйонів гривень”, — сказано у повідомленні.

За даними поліції, вони побудували у злочинній групі чітку ієрархію та розподілили ролі кожного учасника. Використовуючи найсучасніші технології та діючи за чітким планом, зловмисники відкривали та приводили в дію двигуни елітних автівок, підробляли або замінювали ідентифікаційні номери агрегатів, реалізовували автомобілі-“двійники”. При цьому кожною з цих дій займалися окремі учасники. Зокрема, один із виконавців, конспіруючись під таксиста, проводив виключно “розвідку” та стежив за потерпілими.

Так, після викрадення учасники ОЗГ вимагали у власників авто кошти за їх повернення. Якщо потерпілі відмовлялися платити, зловмисники здавали авто на розборку.

Наразі фігуранти обґрунтовано підозрюються у вчиненні п’яти фактів незаконного заволодіння транспортними засобами категорії “преміум-класу”.

Зокрема у листопаді 2019 року підозрювані викрали автомобіль Mazda CX5 з орієнтованою вартістю у 568 тисяч гривень. А вже у грудні скоїли одразу три угони, та ще один — у січні. Загальна вартість викрадених ними авто становить понад 6,5 мільйонів гривень.

25 березня поліцейські влаштували засідку та затримали лідера злочинної групи. Варто відзначити, що раніше чоловіка вже неодноразово затримували поліцейські. Більш того, на момент цього затримання він перебував у розшуку — раніше суд призначив йому запобіжний захід із можливістю внесення застави, чоловік вніс кошти та продовжив скоювати злочини.

Зокрема у 2015 році його затримали за викрадення автомобіля Lexus орієнтованою вартістю в 1 млн 161 тис. гривень. Тоді суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 98 тисяч гривень, яку підозрюваний сплатив. Ситуація повторювалася у 2016 та 2017 роках. Цього разу суд також обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі мільйона гривень.

Наразі в ході проведення санкціонованих обшуків та слідчих дій, зокрема у приміщеннях, які підозрювані використовували для відстою, знищення, підробки, заміни номерів вузлів та агрегатів викрадених авто, виявлено та вилучено речові докази та зброю.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу іншим учасникам злочинної групи.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 12-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові затримали мешканців Харківщини та Сумщині, які протягом декількох років перебували у розшуку за викрадення транспортних засобів на території Харківської області та Києва.