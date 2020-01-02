В Киевской области в новогоднюю ночь произошло более 30 ДТП

"С 31 декабря на 1 января в Киевской области произошло 34 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими", - сказал Жукович.

Также, по его словам, на около 9:30 с 1 января на 2 января в Киевской области произошло 35 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими и 1 девушка погибла.

Напомним, в Ровно пьяный водитель наехал на женщину, которая шла вдоль дороги с коляской, в которой находился младенец. В результате ДТП мать с ребенком доставили в больницу.

Как сообщалось, в Ровенской области водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество в движении, совершая разворот, в результате чего произошло столкновение с двумя микроавтобусами.