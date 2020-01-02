На Київщині в новорічну ніч сталося понад 30 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Київській області в новорічну ніч сталося понад 30 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомив речник відділу комунікації ГУНП у Київській області Микола Жукович.
"З 31 грудня на 1 січня в Київській області сталось 34 ДТП, з них 2 ДТП з потерпілими", - сказав Жукович.
Також, за його словами, станом на близько 9:30 з 1 січня на 2 січня в Київській області сталося 35 ДТП, з них 5 ДТП з потерпілими й 1 дівчина загинула.
Нагадаємо, у Рівному п’яний водій наїхав на жінку, яка йшла обабіч дороги з візком, у якому знаходилося немовля. Внаслідок ДТП матір з дитиною доставили до лікарні.
Як повідомлялося, на Рівненщині водій легковика не надав перевагу у русі, здійснюючи розворот, внаслідок чого відбулось зіткнення з двома мікроавтобусами.