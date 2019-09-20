В Киевской области будут судить начальника отдела земельных ресурсов за причинение ущерба государству
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении бывшего начальника Фастовского отдела земельных ресурсов Киевской области, который своими действиями нанес государству ущерб на 400 тысяч грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
“Фастовской местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Фастовского отдела земельных ресурсов Киевской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины”, — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, должностным лицом состовлялись и выдавались заведомо ложные документы, в результате чего из собственности государства выбыли земельные участки, которые находятся в пределах прибрежной защитной полосы реки Кирша и частично относятся к землям водного и лесного фондов.
В результате противоправных действий руководителя Фастовского отдела земельных ресурсов Киевской области государству причинен ущерб в виде убытков на сумму свыше 400 тыс. грн, которая возмещена путем возврата земельных участков в собственность государства.
Должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, прокурором Киевской области сообщено о подозрении адвокату, который завладел земельным участком рыночной стоимостью около 3,7 млн грн.