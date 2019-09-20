На Київщині судитимуть начальника відділу земельних ресурсів за спричинення збитків державі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Завершено досудове розслідування відносно колишнього начальника Фастівського відділу земельних ресурсів Київської області, який своїми діями спричинив державі збитків на 400 тисяч грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
“Фастівською місцевою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно колишнього начальника Фастівського відділу земельних ресурсів Київської області, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України”, — йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, посадовцем складались та видавались завідомо неправдиві документи, внаслідок чого із власності держави вибули земельні ділянки, які перебувають у межах прибережної захисної смуги річки Кірша та частково відносяться до земель водного та лісового фондів.
Внаслідок протиправних дій керівника Фастівського відділу земельних ресурсів Київської області державі заподіяно шкоду у вигляді збитків на суму понад 400 тис. грн, яка відшкодована шляхом повернення земельних ділянок у власність держави.
Посадовцю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади, або займатись певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, прокурором Київської області повідомлено про підозру адвокату, який заволодів земельною ділянкою ринковою вартістю близько 3,7 млн грн.