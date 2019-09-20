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На Київщині судитимуть начальника відділу земельних ресурсів за спричинення збитків державі

На Київщині судитимуть начальника відділу земельних ресурсів за спричинення збитків державі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Завершено досудове розслідування відносно колишнього начальника Фастівського відділу земельних ресурсів Київської області, який своїми діями спричинив державі збитків на 400 тисяч грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

“Фастівською місцевою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно колишнього начальника Фастівського відділу земельних ресурсів Київської області, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України”, — йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, посадовцем складались та видавались завідомо неправдиві документи, внаслідок чого із власності держави вибули земельні ділянки, які перебувають у межах прибережної захисної смуги річки Кірша та частково відносяться до земель водного та лісового фондів.

Внаслідок протиправних дій керівника Фастівського відділу земельних ресурсів Київської області державі заподіяно шкоду у вигляді збитків на суму понад 400 тис. грн, яка відшкодована шляхом повернення земельних ділянок у власність держави.

Посадовцю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади, або займатись певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, прокурором Київської області повідомлено про підозру адвокату, який заволодів земельною ділянкою ринковою вартістю близько 3,7 млн грн.

Українські Національні Новини

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