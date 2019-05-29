В Киевской области объявили штормовое предупреждение

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 15955 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 38802 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 57976 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 73506 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119387 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110800 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137191 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144532 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130080 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130157 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Киевской области объявили штормовое предупреждение

В Киевской области объявили штормовое предупреждение

Киев  •  УНН

 • 21330 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Киевской области объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В ближайший час и до конца суток 29 мая грозы. 30 мая грозы, днем в отдельных районах шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - синоптики.

Как сообщал УНН, в последующие трое суток в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Харьковской областях кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, завтра днем в Карпатах местами значительные дожди; на остальной территории без осадков.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на первые дни лета .

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