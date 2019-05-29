В Киевской области объявили штормовое предупреждение

"В ближайший час и до конца суток 29 мая грозы. 30 мая грозы, днем в отдельных районах шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - синоптики.



Как сообщал УНН, в последующие трое суток в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Харьковской областях кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, завтра днем в Карпатах местами значительные дожди; на остальной территории без осадков.



Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на первые дни лета .