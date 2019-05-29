На Київщині оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На Київщині оголосили штормове попередження. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 травня грози. 30 травня грози, вдень в окремих районах шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - синоптики.
Як повідомляв УНН, у наступні три доби у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Харківській областях короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с, завтра вдень в Карпатах місцями значні дощі; на решті території без опадів.
Крім того, синоптики дали прогноз погоди на перші дні літа.