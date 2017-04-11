На Киевщине 12 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В столичной области 12 апреля объявлено штормовое поредження из-за возможных ночью на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°С. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра.