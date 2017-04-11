На Київщині 12 квітня оголошене штормове попередження через заморозки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. В столичній області 12 квітня оголошене штормове поредження через можливі вночі на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 0-5°С. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру.
"Вночі 12 квітня на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 0-5°С", - йдеться у повідомленні Гідрометцентру.
Як повідомляв УНН 10 квітня, штормове попередження оголошено на Закарпатті через лавинну небезпеку.
Також в Україні оголошено штормове попередження через заморозки.
5 квітня штормове попередження оголосили на Закарпатті.
30 березня штормове попередження через посилення вітру оголосили на Закарпатті.