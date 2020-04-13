В Кировоградской области из-за коронавирусной болезни умерло уже 7 человек - ОГА
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 апреля. УНН. Согласно оперативной информации на 11:00 13 апреля, в Кировоградской области лабораторным методом подтвердили уже 142 случая заболевания COVID-19, из которых 7 - с летальным исходом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, сообщает УНН.
Отмечается, что 12 апреля в Центральной городской больнице в Кропивницком от воспаления легких умерла 88-летняя женщина.
Сейчас от COVID-19 в области лечатся 135 человек.
Также указывается, что новых подтвержденных случаев коронавируса среди детей за 12 апреля не зафиксировали. Из общего количества заболевших COVID-19 - 54 медработника.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине количество больных COVID-19 выросло до 3102 человек.