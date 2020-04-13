На Кіровоградщині через коронавірусну хворобу померло вже 7 людей - ОДА
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 квітня. УНН. Згідно з оперативною інформацією на 11:00 13 квітня, на Кіровоградщині лабораторним методом підтвердили вже 142 випадки захворювання на COVID-19, із яких 7 - з летальними наслідками. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, інформує УНН.
Зазначається, що 12 квітня у Центральній міській лікарні в Кропивницькому від запалення легень померла 88-річна жінка.
Наразі від COVID-19 в області лікуються 135 осіб.
Також вказується, що нових підтверджених випадків коронавірусу серед дітей за 12 квітня не зафіксували. Із загальної кількості захворілих на COVID-19 - 54 медпрацівників.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні кількість хворих на COVID-19 зросла до 3102 осіб.