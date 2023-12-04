На Киевщине столкнулись грузовик, легковушка и автобус: трое пострадавших

На трассе Киев - Ковель произошло тройное ДТП с грузовиком, легковушкой и автобусом, три человека пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

ДТП произошло в районе 38 километра автодороги. Как предварительно установили правоохранители, 70-летний водитель "Renault" с тремя пассажирками в салоне остановился для поворота налево. Вслед за ним двигалась фура КамАЗ, 59-летний водитель которой не учел безопасной скорости и дистанцию.

В результате столкновения легковушку выбросило на встречную полосу, и она столкнулась с маршрутным автобусом "Рута" под управлением 47-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали три пассажирки первого автомобиля - 37, 27 и 26 лет. Всех госпитализировали в больницу - говорится в сообщении полиции.

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