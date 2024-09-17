На Киевщине произошел пожар на складах: тушили несколько часов
Киев • УНН
В селе Гнедин Бориспольского района произошел пожар на складах площадью 900 кв. м. Спасатели из Киевской области и Киева ликвидировали возгорание за 4 часа. Причина пожара устанавливается.
В Киевской области произошел пожар на складах, который тушили несколько часов, сообщили во вторник в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.
Детали
«Вчера в 14:58 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о пожаре на территории села Гнедин», - сообщили в ГУ ГСЧС.
На место происшествия выехали спасатели из Киевской области, города Киева и сельские пожарные села Гнедин.
«По прибытию было установлено, что горят складские помещения. Благодаря оперативным действиям, пожар ликвидирован в 18:22 на площади 900 кв. м», - говорится в сообщении.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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