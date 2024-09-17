На Київщині сталася пожежа на складах: гасили кілька годин
Київ • УНН
У селі Гнідин Бориспільського району сталася пожежа на складах площею 900 кв. м. Рятувальники з Київської області та Києва ліквідували займання за 4 години. Причина пожежі встановлюється.
У Київській області сталася пожежа на складах, яку гасили декілька годин, повідомили у вівторок у ГУ ДСНС в області, пише УНН.
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"Вчора о 14:58 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про пожежу на території села Гнідин", - повідомили у ГУ ДСНС.
На місце події виїхали рятувальники з Київської області, міста Києва та сільські пожежні села Гнідин.
"По прибуттю було встановлено, що горять складські приміщення. Завдяки оперативним діям, пожежу ліквідовано о 18:22 на площі 900 кв. м", - ідеться у повідомленні.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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