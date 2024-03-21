На Киевщине количество пострадавших из-за ракетной атаки увеличилось до четырех, из-за обломков есть повреждения в 6 населенных пунктах - ОВА

В Киевской области по состоянию на 9:30 известно о четырех людях, пострадавших из-за массированной ракетной атаки российских войск сегодня утром, на местах падения обломков вспыхнули пожары и зафиксированы разрушения в четырех районах области. Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

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По его словам, во время утренней массированной ракетной атаки на Киевщине активно работали силы ПВО. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет.

"В результате падения обломков есть пострадавшие. По состоянию на 9:30 известно о 4 людях. Травмы различного характера - резаные раны конечностей, ссадины, травма глаза и лица", - написал Кравченко в Facebook.

Как указал Кравченко, одну из пострадавших госпитализировали в больницу.

По его словам, в результате вражеской атаки вспыхнули пожары и есть разрушения в 4 районах области. Повреждения различной степени зафиксировали в 6 населенных пунктах.

Уже известно о повреждении более 40 жилых частных домов, 2 многоэтажек, 12 автомобилей. Повреждения частных домов разные: от выбитых окон до полного разрушения сооружений. В многоэтажках выбиты окна, балконы, двери - сообщил Кравченко.

По его словам, в одном из населенных пунктов также поврежден лицей - выбиты окна.

Кроме того, как сообщается, повреждены линии электропередач. До обеда энергоснабжение должны восстановить, заверил начальник ОВА.

Ранее сообщалось о двух пострадавших на Киевщине из-за утренней атаки рф.

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