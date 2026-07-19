На Киевщине 19 июля ожидаются грозы, град и шквалы
Киев • УНН
В Киевской области до конца суток 19 июля прогнозируют грозы, град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен желтый уровень опасности.
В Киевской области в ближайшие часы и до конца суток 19 июля ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
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Спасатели предупреждают о грозах, местами граде и шквалах со скоростью 15–20 м/с.
Опасные метеорологические явления могут осложнить движение транспорта, спровоцировать падение веток и деревьев, а также повредить объекты инфраструктуры. Поэтому во время непогоды жителям региона рекомендуют соблюдать базовые правила безопасности и, по возможности, оставаться в помещениях.
По прогнозу, неустойчивая погода сохранится и 20 июля. Грозы ожидаются в большинстве областей Украины. Местами возможны град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.
Из-за опасных метеорологических явлений на Киевщине уже объявили I уровень опасности (желтый).
Жителям напоминают во время сильного ветра не находиться возле деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач, а также не оставлять автомобили под деревьями.
Напомним
Несколькими днями ранее в Украине ливни и град накрыли сразу несколько регионов. Непогода вызвала подтопление улиц и повреждение крыш в нескольких городах Украины. Ливень с градом сильнее всего ударил по Кривому Рогу, где подтопило подъезды.