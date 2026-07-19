На Киевщине 19 июля ожидаются грозы, град и шквалы

В больницах Киева остаются 9 пострадавших от атаки рф 19 июля - Кличко

В больницах Киева остаются 9 пострадавших от атаки рф 19 июля - Кличко

В больницах Киева остаются 9 пострадавших от атаки рф 19 июля - Кличко

В больницах Киева остаются 9 пострадавших от атаки рф 19 июля - Кличко