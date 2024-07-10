В среду, 10 июля, вечером в Киеве ожидается гроза. Синоптики предупредили о I уровне опасности, желтый. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области и г. Киев.

В ближайшие 2 часа с сохранением до конца суток 10 июля гроза - говорится в заметке.

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Напомним

С 11 по 15 июля в южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины ожидается аномальная жара с температурой до 40-41°C, что приближается к абсолютным максимумам, зафиксированным за всю историю наблюдений в стране.