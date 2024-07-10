Вечером 10 июля в Киеве ожидается гроза с первым уровнем опасности (желтый). Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.
В среду, 10 июля, вечером в Киеве ожидается гроза. Синоптики предупредили о I уровне опасности, желтый. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области и г. Киев.
В ближайшие 2 часа с сохранением до конца суток 10 июля гроза
Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.
Напомним
С 11 по 15 июля в южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины ожидается аномальная жара с температурой до 40-41°C, что приближается к абсолютным максимумам, зафиксированным за всю историю наблюдений в стране.