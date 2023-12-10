На Херсонщине за сутки 1 человек погиб, еще 4 получили ранения в результате обстрелов россиян
Киев • УНН
В результате российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб и четверо получили ранения, во время 71 обстрела было выпущено 264 снаряда по гражданским объектам, в том числе по учебному заведению.
За прошедшие сутки на Херсонщине из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Отмечается, что противник совершил 71 обстрел, выпустив 264 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
По городу Херсон за сутки враг выпустил 19 снарядов.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, учебное заведение в Херсоне.
Добавим
В ночь на 10 декабря российские войска обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии.
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На Херсонщине за сутки 1 человек погиб, еще 4 получили ранения в результате обстрелов россиян
В результате российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб и четверо получили ранения, во время 71 обстрела было выпущено 264 снаряда по гражданским объектам, в том числе по учебному заведению.
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