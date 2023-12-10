На Херсонщине за сутки 1 человек погиб, еще 4 получили ранения в результате обстрелов россиян

За прошедшие сутки на Херсонщине из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что противник совершил 71 обстрел, выпустив 264 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По городу Херсон за сутки враг выпустил 19 снарядов.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, учебное заведение в Херсоне.

Добавим

В ночь на 10 декабря российские войска обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии.

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