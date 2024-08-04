В Херсонской области из-за сброса взрывчатки с дрона травмирован житель Антоновки. Об этом сообщила Херсонская ОГА, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что российские оккупационные войска продолжают целенаправленно атаковать мирное население Херсонщины.

4 августа из-за сброса взрывчатки с вражеского дрона пострадал 35-летний житель Антоновки. У него взрывная и черепно-мозговая травмы, а также ранения грудной клетки.

Врачи экстренной помощи оказали мужчине помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Напомним

За сутки оккупанты обстреляли многочисленные населенные пункты Херсонской области. Повреждена критическая инфраструктура, жилые дома и транспорт, 15 человек получили ранения, включая одного ребенка.

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