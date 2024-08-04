Киев • УНН
За сутки произошло 70 боевых столкновений вдоль линии фронта. Самые активные наступательные действия оккупантов зафиксированы на Покровском направлении, где враг совершил 16 попыток штурма украинских позиций и бил КАБами.
С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 70. При этом наступательные действия наиболее активно захватчики осуществляют на Покровском направлении. Об этом сообщил Генштаб в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 16.00 4 августа 2024 года, передает УНН.
Детали
Сообщается, что оккупанты продолжают задействовать авиацию для ударов из воздушного пространства рф.
Российские террористы не прекращают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей. Под минометными и артиллерийскими обстрелами сегодня были районы населенных пунктов Сопич, Бачевск, Чуйковка и Прогресс
На Харьковском направлении с начала суток произошло семь боевых столкновений. Наши войска помешали трем атакам россиян в районе Липцы и трем атакам - вблизи Волчанска, Глубокого и Тихого. Отражение еще одного штурма продолжается в районе Липцов.
На Купянском направлении враг совершил безуспешную атаку неподалеку Берестового. Еще три боестолкновения сейчас идут в районах Кругляковки, Стельмаховки и Петропавловки. Возле Кругляковки и Лозовой оккупанты сбросили семь управляемых авиабомб.
На Лиманском направлении противник четыре раза атаковал в районах Макеевки, Невского и Тернов. Получил от украинских воинов жесткий отпор.
На Северском направлении оккупанты уже потерпели неудачу при пяти попытках штурма наших позиций вблизи Верхнекаменского, Переездного, Спирного и Выемки. К тому же, возле последней продолжаются боевые действия в двух локациях.
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На Краматорском направлении оккупанты совершили 10 атак на позиции нашей армии возле Часового Яра, Андреевки, Ступочек, Спирного и Ивановского. Семь боестолкновений до сих пор продолжаются. Враг бил неуправляемыми авиаракетами из вооружения армейской авиации по Григорьевке.
На Торецком направлении противник, при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации, восемь раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время бои продолжаются вблизи Нью-Йорка и Железного.
Горячее всего на Покровском направлении. В районах Новоалександровки, Веселого, Свиридоновки, Желанного, Новоселовки Первой и Карловки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 16 попыток штурма украинских позиций. По территориям неподалеку от Александрополя, Воздвиженки, Новогродовки и Гродовки агрессор бил НАРами и КАБами - всего совершил 10 авиаударов.
На Кураховском направлении семь вражеских штурмов было отбито вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки.
На Времовском направлении остановлены две атаки противника в сторону Раздольного и Водяного. В то же время захватчики не оставляют попыток с помощью бронетехники прорвать нашу оборону в направлении Константиновки, где в настоящее время продолжается бой. Кроме того, не завершено одно боестолкновение возле Водяного.
На Ореховском направлении три атаки врага отражены нашими защитниками в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Роботино и Новоданиловка. Оккупанты ударили тридцатью НАРами вблизи Лобкового.
На других направлениях обстановка без особых изменений.
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